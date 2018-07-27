البحرين تحرم أخضر اليد من المونديال

صلالة- وكالات

تبخر حلم نجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد فئة الشباب في الوصول إلى مونديال كأس العالم في إسبانيا، عقب خسارتهم من أمام الشقيق المنتخب البحريني بنتيجة 28-29 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة الآسيوية الـ16 المقامة منافساتها في مدينة صلالة بسلطنة عمان،

إذ فقد الأخضر الشاب فرصة الوجود في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ كرة اليد السعودية، وذلك بعد أن تأهل لمونديال 2017م بالجزائر، ومونديال 1997م بتركيا، ومونديال 1979م بدولتي الدنمارك والسويد.

بدأ منتخبنا الوطني اللقاء بصورة غير متوقعة مما مكن منتخب البحرين من السيطرة على مجريات اللقاء والتقدم بسهولة وبفارق وصل إلى خمسة أهداف، ولكن في الشوط الثاني ظهر شباب الأخضر بمستواهم المعروف وتفوقوا ميدانياً وتمكنوا من تقليص الفارق إلى هدفين في العشر دقائق الأخيرة، ولكن المنتخب البحريني حافظ على تقدمه.

، لتنتهي المباراة بفوز البحرين وتحقق المركز الثالث والتأهل لكأس العالم برفقة اليابان وكوريا الجنوبية، فيما اكتفى منتخبنا بالحصول على المركز الرابع.