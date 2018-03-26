الأولى

البحرين تدين إطلاق صواريخ باليستية من قبل الميليشيات الانقلابية تجاه المملكة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق عدة صواريخ باليستية من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية في الجمهورية اليمنية والمدعومة من إيران واستهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية ، والتي أسفرت عن استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخرين ، مؤكدةً وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب وعلى جميع المستويات، ودعمها التام لما تتخذه وستتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها.

وإذ تشيد مملكة البحرين بالكفاءة العالية واليقظة الشديدة لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقدرتها في التصدي وتدمير الصواريخ الباليستية، فإنها تشدد على أن هذه الأعمال العدائية المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تعكس الإصرار على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها وإطالة أمد الأزمة اليمنية وعرقلة المساعي الرامية لتسويتها سلميًا.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *