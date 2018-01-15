البحرين تدين اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية

دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة قيام مقاتلات تابعة لدولة قطر باعتراض طائرة مدنية قادمة من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى مملكة البحرين خلال رحلتها الاعتيادية صباح اليوم (رحلة طيران الإمارات رقم 837)، وذلك أثناء تحليقها في المسارات المعتادة .

واعتبرت الواقعة خرقاً واضحاً للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، وخصوصا تلك الصادرة

عن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944.

وأكدت الخارجية البحرينية أن هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية

بات متكررًا في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويحمل تهديدًا على حياة المدنيين.

وشددت الخارجية البحرينية على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر.