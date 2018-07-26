البحرين تدين الهجوم على ناقلتي النفط السعودية

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن وذلك بعد عبورهما مضيق باب المندب

وقالت إن هذا الاعتداء الجبان يمثل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافة وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية

ويحمل ضررًا بالغًا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكدت مملكة البحرين وفق مابثته وكالة الأنباء البحرينية تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة

ووقوفها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها

مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة

التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية وللملاحة في مضيق باب المندب.