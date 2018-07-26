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البحرين تدين الهجوم على ناقلتي النفط السعودية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ذو القعدة / 1439 هـ      26 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن وذلك بعد عبورهما مضيق باب المندب

وقالت إن هذا الاعتداء الجبان يمثل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافة وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية

ويحمل ضررًا بالغًا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكدت مملكة البحرين وفق مابثته وكالة الأنباء البحرينية تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة

ووقوفها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها

مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة

التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية وللملاحة في مضيق باب المندب.

ibrahim

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