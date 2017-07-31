البحرين تدين بشدة الاعتداء الإرهابي في القطيف

دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمحافظة القطيف، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين.

وأعربت البحرين، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي الشهيد وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

وشددت وزارة الخارجية على وقوف البحرين إلى جانب المملكة في حربها ضد كل أشكال الإرهاب ومن يدعمه ويموله، معلنة تأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن ولمساعيها الدؤوبة والمقدرة لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي لضرورة توثيق التعاون الدولي وتضافر كافة الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب.