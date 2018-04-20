البحرين تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في عسير

أدانت مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء جراء هذا العمل الإجرامي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن في المملكة لتوفير كل سبل الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة موقف مملكة البحرين الراسخ الذي يقف في صف واحد إلى جانب المملكة في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والتصدي للإرهاب، وتضامنها مع كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.