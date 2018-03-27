دولية

البحرين تدين تصرفات قطر تجاه الحركة الجوية المدنية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time10 / رجب / 1439 هـ      27 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكدت مملكة البحرين دعمها الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على حقوقها وأمنها واستقرارها، وذلك ردًا على التصرفات اللامسؤولة من قبل قطر تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

وأدانت مملكة البحرين بشدة اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين

في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الجوي الذي يقع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران

فإنها تؤكد أن تكرار هذه التصرفات الاستفزازية يعكس إصرارًا واضحًا من دولة قطر

على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية، وخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

abdulslam

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