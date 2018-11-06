البحرين تستنكر تدخل قطر في أحكام القضاء

المنامة ــ وكالات

استنكرت البحرين، تدخل قطر في أحكام القضاء ودفاعها عن أشخاص تورطوا بالأدلة والبراهين في التواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان “تجدد وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أية دولة كانت وفي أية قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها، مستنكرة بشدة ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالا عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين”.

وأضاف البيان “وإذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة التي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق فإنها تشدد على أنها ليست غريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرا لعدم الاستقرار ومصدرا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول”.