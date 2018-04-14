دولية

البحرين تعرب عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية في سوريا

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعربت وزارة خارجية البحرين عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية التي شنتها أمريكا بالتعاون مع بريطانيا و فرنسا ، والتي استهدفت برنامج الأسلحة الكيماوية ومواقع عسكرية في سوريا، وذلك على إثر الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأودى بحياة العشرات من الأبرياء بينهم نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية أن هذه العملية العسكرية كانت ضرورية لحماية المدنيين في جميع الأراضي السورية ومنع استخدام أي أسلحة محظورة من شأنها زيادة وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية ، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي وعن طريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية، مشددة على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل لحل سياسي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يحفظ سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

abdulslam

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