البحرين تنوه برعاية خادم الحرمين لاتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وأثيوبيا

نوهت مملكة البحرين بالرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لاتفاقية جدة للسلام التي قام كل من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا، ودولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية آبي أحمد علي بالتوقيع عليها، التي من شأنها قيام علاقات إيجابية وبناء تعاون مشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلدين وفي المنطقة بشكل عام.

وأكدت مملكة البحرين أن هذه الخطوة تعكس الدور المحوري والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتجسد جهودها الدؤوبة ومبادراتها الخيرة التي تقوم بها لتعزيز السلام وإرساء أسس الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم وتضاف إلى سجلها الحافل في هذا المجال.

وشددت مملكة البحرين على تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مساعيها الرامية إلى نشر السلام وإرساء علاقات دولية صحيحة، تقوم على حسن الجوار، واحترام القوانين والمواثيق الدولية.