البحرين: الكشف عن تنظيم يضم أكثر من 54 إرهابياً

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أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي، اليوم السبت، أن السلطات تمكنت من كشف تفاصيل أحد أخطر التنظيمات الإرهابية التي تم ضبطها في البحرين.

وقال الحمادي إن التنظيم يضم أكثر من 54 إرهابيا، بقيادة إرهابي من ألمانيا.

ويضم التنظيم أيضا 12 متهما بالإرهاب يقيمون في إيران والعراق وألمانيا

إضافة إلى 41 شخصا في البحرين، من بينهم 10 هاربين.

وتم القبض على 25 عنصرا من التنظيم كانوا قد ارتكبوا عددا من الجرائم الإرهابية.

وأشار الحمادي وفقا لـ”سكاي نيوز” إلى أن التنظيم ارتكب ست جرائم إرهابية على أرض المملكة

وقال إن المتهمين اعترفوا باغتيال رجال أمن بمخططات وضعت في إيران.

وذكر أن بعض المتهمين أرشدوا الأجهزة الأمنية على مواقع المتفجرات والأسلحة النارية في البحرين

وأنه تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والأسلحة والذخائر.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمين على ذمة التحقيق

وعرضهم جميعاً على الطبيب الشرعي لإجراء الفحص الطبي اللازم

وعرض المضبوطات على الخبراء الفنيين للفحص والإفادة بنتائجه.

وجرى طلب باقي الشهود والتحريات عن المتهمين الذين ورد ذكرهم باستجواب المتهمين

وضبط المتهمين الهاربين، كما تم التحفظ على عدد من القوارب والسيارات التي تم استخدامها في الواقعة.