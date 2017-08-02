“البحر الأحمر” يحصد 90 ألف تغريدة في ساعات

جدة ــ البلاد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مشروع_البحر_الأحمر بعد أن أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان عن اطلاق مشروع سياحي في المملكة تحت مسمى مشروع “البحر الأحمر”.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة بعد ساعات قليلة من اطلاقه وأتت غالبية التغريدات مرحبة بهذا الإعلان، متحدث عن فواد المشروع الاقتصادية، سيما توفر فرصة عمل جديدة للشباب السعودي .

فيما دشنت ادارة المشروع حسابها الرسمي على “تويتر” وبدأ الحساب تغريداته بالبسملة معلنا انطلاقته. ونشر إنفوغرافيك، تضمن معلومات المشروع الجديد، الذي يعتبر وجهة سياحية سعودية عالمية.

وتضمنت المعلومات موقع المشروع بين مدينتي أملج والوجه، ومراحل تنفيذه، وميزاته، ومكوناته، ومراحله، وحقائق المشروع الجديد الذي يملكه صندوق الاستثمارات العامة.

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