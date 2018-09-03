“البيئة” تبدأ الكشف عن بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، بتنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية” يوم الأحد بسوق الخضار في العزيزية بـمنطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن الكشف مستمر لمدة ثمانية أيام، ويتم بواسطة فنيين مختصين بسحب العينات وتجهيزها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، حيث سيتم سحب عدد 400 عينة فقط بواقع 50 عينة يوميا من أصل عدد 2000 عينة.

وأشارت أن المشروع يشمل جميع أسواق بقية مناطق المملكة حيث تم تخصيص عدد من الأيام بحسب عدد العينات لكل منطقة بشكل تتابعي بدء من منطقة الرياض.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع، بهدف التأكد من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات، وبناء قدرات كوادر الوزارة وتطويرها.