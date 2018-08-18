البدير:الحج ليس موضعا للخصومات والتجمهرات

مكة المكرمة – المدينة المنورة – واس

في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية أدى جموع المصلين صلاة الجمعة أمس في المسجد الحرام وجنباته وممراته والساحات الخارجية وسط خدمات فائقة متكاملة.

وأوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم المسلمين بتقوى الله وخشيته , وتحدث عن الحج وفضله ومنافعه وحكمه .

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس : حجاج بيت الله الحرام ها أنتم ترتقبون مشرئبين موسما من أعظم مواسم العام،ونسكا من خير مناسك الدين،إنه حج بيت الله الحرام والوقوف بعرصاته والانكسار للرؤوف الرحيم عشية عرفة والتلبية وذكرالله ورمي الجمار وذبح الهدي والطواف والسعي،إنه لشعور غامر بالترقب لاستلهام روحانية العج والثج والتجرد من المخيط وتعظيم شعائر الله التي بها تخلية القلوب وتحليتها مستشهدا بقوله تعالى , (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).

وأضاف يقول ” لقد شرع الله الحج لعباده وأحاطه بكثير من المقاصد والمنافع،التي لا غنى لأمة الإسلام عن تأملها وسبر أغوارها وأن الحج ميدان رحب لاستلهام معنى العبودية وتجريد التوحيد للواحد سبحانه .

وبين إمام وخطيب المسجد الحرام أن من منافع الحج تربية المرء المسلم على أطر نفسه على الإخلاص لله ، والإخلاص والصدق الخاليين من الرياء والسمعة، مشيرا إلى أن الرياء والسمعة ليسا محصورين في حال رخاء المرء وترفهه، بل إن مظنة الرياء والسمعة في حال تفثه وشعثه وتواضعه لا يقل خطرا ومضيا إلى النفس الضعيفة عما سواه.

وخاطب فضيلته حجاج بيت الله الحرام قائلا ” لقد أكرم الله أمة الإسلام بنعمة يسر الوصول إلى بيته العتيق وبلوغ رحابه على هيئة لم يدركها أسلافنا الأولون؛ إذ كانوا يغيبون الزمان الطويل يقطعون فيه الفيافي والقفار والمفاوز والبحار، فلا يدري ذووهم أحياء هم أم أموات، حتى إن قاصد طريقه لهو شبيه بالمفقود، والعائد منه إنما هو كالمولود، ولقد ظل الحجيج على هذه الحال دهرا طويلا ،حتى هيأ الله لهم من أسباب الحياة ما تغيرت به الأحوال واختصرت به الطرق والأزمان،حتى أصبح ذوو الحاج يرونه ويسمعون صوته حال وقوفه في عرفات والمشعر الحرام ومنى والمسجد الحرام،كما قيض الله بفضله وكرمه هذه البلاد المباركة لتكون راعية للحرمين الشريفين وقاصديهما ،وهي تفخر بذلكم أيما فخر،وتشرف به أيما شرف خدمة لحجاج بيت الله وزوار مسجد رسوله ابتداء من إمامها وولي أمرها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعضيده وانتهاء بآحاد أهلها،كلهم يرون خدمة الحرمين الشريفين شرفا ووساما لا يساومون عليهما؛إذ يبذلون الغالي والنفيس في كل ما من شأنه راحة من وطئت أقدامهم أرضهم الطيبة المباركة،فلهم عليكم حجاج بيت الله الإكرام والتيسير.

وفي المدينة المنورة , تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ صلاح البدير , عن الحج وفضل أيامه وعظمتها فيجب البعد عن كل ما يعكر صفوه ويخالف مقاصده وينافي أهدافه.

وقال : إن النسيم الرقيق قد هب بعبق شعائر الحج ومشاعره وعلائمه ومعالمه وفروضه وحرم الله الأمن الذي أوسعه كرامة وبهاء وجمال وعظمة وهاهي أفاويج الحجيج تؤم البيت العتيق وتلبي من كل فج عميق وتفد من كل طرف سحيق تغمرهم سيول الأفراح وتغشاهم فيوض الانشراح .

وخاطب فضيلته, حجاج بيت الله الحرام قائلا ” حجاج بيت الله العتيق قدسوا الحرم وعظموا حرمته وراعو مكانته وصونوا هيبته والتزموا بالأنظمة والتعليمات واحذروا ما يعكر صفو الحج أو يخالف مقاصده أو ينافي أهدافه .

وأكد الشيخ البدير أن الحج ليس موضعا للخصومات والمنازعات والمجادلات وليس مكانا للتجمهرات والمظاهرات والمسيرات ولا موقعا للشعارات والحزبيات والعصبيات فالحج أجل وأسمى وأعلى من أن يكون مسرحا للخلافات الحزبية والمذهبية وموطنا للنزاعات الطائفية والسياسية .