البرازيلي جورجينهو خلجاوي

الدمام-حمودالزهراني

وقعت إدارة نادي الخليج امس رسمياً مع المهاجم البرازيلي جورجي بيريرا دا سيلفا الملقب بـ (جورجينهو) 30 سنة لاعب نادي هايبرنياس المالطي عقداً يقضي بموجبه تمثيل خط الهجوم الخلجاوي في دوري الدرجة الأولى لمدة موسم واحد وجرت مراسم التوقيع بمقر النادي بسيهات بحضور حسين الصادق عضو مجلس الإدارة ومدير الفريق الأول لكرة القدم إلى جانب مدير مكتب التعاقدات السيد دانيو ونائبه فلافيو. ومن جهته فقد أكد جورجينهو على جاهزيته البدنية لخوض تجربته الجديدة في الدوري السعودي مع نادي الخليج مشيراً بأنه استعد جيداً خلال مشاركته مع النادي المالطي في التصفيات المؤهلة لأبطال أوروبا وقال :” سعيد جداً بالتوقيع لنادي الخليج والذي يملك سمعة طيبة بحسب المعلومات التي أطلعت عليها من اللاعبين الذين احترفوا خلاله خلال المواسم الماضية “. وأضاف :” قدمنا تجربة ناجحة مع زميلي جيلمار في النادي المالطي بتحقيق الدوري والذي أتمناه بأن أساهم مع زملائي اللاعبين بتقديم كل ما لدينا من أجل تكرار التجربة الناجحة وإسعاد جماهير ومحبي نادي الخليج”.

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