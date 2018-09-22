البرازيل تعتقل أبرز ممولي إرهاب حزب الله

جدة ــ وكالات

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على أسعد أحمد بركات، الذي يعد أحد كبار ممولي حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيغواسو الحدودية، امس “الجمعة”، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وكانت باراغواي أعلنت في أواخر أغسطس الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق بركات.

وجاءت المذكرة بعد أن أمر رئيس باراغواي، ماريو عبده بينيتيز، بفتح تحقيق بشأن الرجل، في خطوة اعتبرت تحولا في سياسات حكومات في أميركا اللاتينية بشأن “غض الطرف” عن نشاطات الميليشيات.

وكان بركات قد حصل على جنسية باراغواي عام 1989، لكنها سحبت منه في عام 2003 بموجب قرار من محكمة العدل العليا، إلى أن تمكن في أبريل الماضي من الحصول على جواز سفر جديد. وينتمي بركات لعائلة لبنانية، ويدير أنشطة إجرامية في “منطقة الحدود الثلاثية” بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بركات عام 2004 لتمويله حزب الله، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في عام 2006. يذكر أن الحكومة الأرجنتينية قد بدأت بتضييق الخناق على “منظمة بركات” الإجرامية المرتبطة بحزب الله، في يوليو الماضي، عندما جمدت أصول من يُفترض بأنهم يشكلون جزءا من “عشيرة بركات”، وفقا للقانون الجنائي المتعلق بتمويل الإرهاب.