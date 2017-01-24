البرقان باي باي بعد أسبوعين

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البلاد ــــ خاص

بدأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت مشاوراته مع أعضاء الاتحاد، للبحث عن بديل للدكتور عبدالله البرقان لتولي مسؤولية إدارة لجنة الاحتراف، بعد فشل البرقان في العديد من القضايا التي وضعت الاتحاد الحالي والسابق في مواقف محرجة؛

حيث اتسمت قراراته بالعشوائية البعيدة عن القانونية، ولعل آخرها نقضه لاتفاقية الأهلي والشباب، وتغريم مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي عاما، وتغريمه 300 ألف ريال، دون الاستماع لأقواله والاكتفاء بخطاب نادي الشباب، الذي لايحمل حتى توقيع رئيس النادي، وتهميشه للطرف الثالث في القضية،

وهو ماتعجب منه الكثير من القانونيين؛ حيث وضع البرقان العراقيل في طريق اتحاد عزت، والذي لم يكد يفيق من صدمة امتناعه عن قيد إلتون للقادسية، بقرار تعسفي لايمت لقوانين الاحتراف بصلة.

هاتان القضيتان وضعتا المسمار الأخير في نعش رحيل البرقان، والذي بات قريبا، وربما خلال أسبوعين، أو أقل.