البرقان يعلن استسلامه .. ويغيب عن اجتماع لجنة ايلتون

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البلاد ـ خاص

كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم عن غياب رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان عن الاجتماع الأول للجنة المشكلة من قبل رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت للنظر في الشكوى المقدمة من نادي القادسية السعودية بشأن رفض لجنة الاحتراف قيد لاعبها ايلتون خوزيه كلاعب محترف بناء على قرار اصدرته اللجنة في وقت سابق بمنع ايلتون من اللعب لأي نادي سعودي دون موافقة ناديه الفتح

وهو مااعترضة عليه ادراة القادسية بحجة أن ذلك مخالف للوائح الاحتراف بالفيفا غياب البرقان عن اجتماع اللجنة التي يترأسها أمين عام الاتحاد عادل البطي وعضوية البرقان ومحكم دولي وضع اكثر من علامة استفهام حيث يرى الكثيرون أن ذلك تراجع من البرقان وهروب من مواجهة المشكلة واعتراف بطريقة غير مباشرة بخطائه وعدم قدرته على تقبل الصدمة الثانية بعد صدمة عودة سعيد المولد والتي لم يترك البرقان وسيلة اعلامية الا وأكد أن المولد اتحادي ولن يلعب لغير الاتحاد.