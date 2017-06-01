البركة المصرفية السبت المقبل في جدة.. خبراء الاقتصاد الإسلامي يبحثون تطبيق الأحاديث على المعاملات التجارية المعاصرة

جدة ــ أحمد شرف الدين

تنطلق السبت المقبل في هيلتون جدة، الندوة السنوية لمجموعة البركة المصرفية في الاقتصاد الإسلامي، في دورتها الثامنة والثلاثين برئاسة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة، وذلك يومي الثامن والتاسع من رمضان الموافق يومي السبت والأحد 3-4 يونيو…ويبحث عدد من الخبراء والفقهاء جملة من الموضوعات الهامة والمعاملات المالية المستجدة وبعض الموضوعات الاقتصادية الأخرى من منظور إسلامي،

فيما ستتطرق الندوة إلى أثر القوانين المدنية على نمو وتطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية، بحضور عدد من المسؤولين في البنوك المركزية بالدول الإسلامية والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والمهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم…

وأوضح المشرف على ندوة البركة الدكتور أحمد محي الدين أن الندوة وفي نسختها الثامنة بعد الثلاثين تنطلق هذا العام تحت منظور تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة،

حيث تأتي هذا العام بخمسة جلسات على مدار يومين تبدأ من الواحدة ظهراً إلى ما قبل الإفطار حيث تنطلق بجلستها الافتتاحية بكلمة رئيس مجلس أمناء وقف إقرأ للإنماء والتشغيل ورئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ صالح كامل، ثم يلقي الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان بن أحمد يوسف كلمته ويتخلل ذلك ملخصا لورش العمل التمهيدية التي استبقت الندوة قيل شهريين ماضيين.