البرلمان الأوروبي يتبنى مشروع قرار ضد مواطني أمريكا

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بروكسل- وكالات

تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار غير ملزم يطلب من المفوضية الأوروبية إلغاء قرار إعفاء مواطني الولايات المتحدة من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد.

وجاء تصويت البرلمان ردا على رفض واشنطن إعفاء رعايا خمس دول أوروبية وهي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن “المفوضية الأوروبية ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات لإعادة العمل مؤقتا بتأشيرات دخول مواطني الولايات المتحدة بالنظر إلى رفض واشنطن إعفاء مواطني خمس دول أوروبية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها”.

وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين في تصويت أجري الخميس برفع اليد، مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك “بحلول شهرين”.

وكانت المفوضية الأوروبية اعتبرت في أبريل الماضي، أن مثل هذا الإجراء سيكون ضارا وسينطوي على عواقب سلبية في عدة مجالات من بينها التجارة والسياحة.