دولية

البرلمان العراقي يعقد أولى جلسات دورته التشريعية الرابعة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / ذو الحجة / 1439 هـ       3 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عقدت في بغداد اليوم الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد المكون من 328 عضوا في إطار دورته التشريعية الرابعة, ورأس الجلسة أكبر أعضاء المجلس سنا, بحسب ماينص عليه الدستور العراقي.

وألقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها الحرص على منح البرلمان الجديد صلاحيات واسعة لممارسة مهامه، داعياً السلطات الثلاث” التشريعية والتنفيذية والقضائية” إلى العمل بشكل تكاملي، مشددًا على ضرورة رفض مظاهر الفساد والطائفية في البلاد, معربا عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية نجاحات في تجاوز أخطاء المرحلة الماضية.

من جانبه دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمته البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة وتشريع القوانين المهمة, مؤكدًا على محاربة الفساد على كل المستويات, مشددًا على أن لا بديل عن سلطة القانون ولا مجال لوجود السلاح خارج نطاق الدولة, واصفا المرحلة القادمة في العراق بأنها مرحلة إنجازات اقتصادية وأمنية.

كما ألقى رئيس المجلس السابق سليم الجبوري كلمة في الجلسة أشار فيها إلى القرارات التي اتخذها البرلمان خلال دورته السابقة, لاسيما في مجال تشريع قوانين مهمة وتأسيس أعراف مهنية ورقابة برلمانية.

ibrahim

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