البرلمان العربي يتابع تنفيذ قرارات “قمة القدس”

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعات جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، وذلك بكامل هيئته بعد غد الأربعاء، بمقر مجلس المستشارين المغربي في العاصمة المغربية الرباط.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، إن الجلسة ستركز على تطورات الأوضاع العربية الراهنة

ونتائج أعمال القمة العربية التي عقدت بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية “قمة القدس”

ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وستعقد لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع اجتماعاتها غدًا، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية

والأمن القومي العربي مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي

وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي وخطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018م

ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثالث وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة.

كما ستستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة تقرير “حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي لعام 2017م”، ومشروع رؤية برلمانية حول: تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان، فيما ستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب خطط عملها بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب.