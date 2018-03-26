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البرلمان العربي يدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه المملكة

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أدان البرلمان العربي بشده إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية بإتجاه المملكة العربية السعودية .

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له اليوم ” ندين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية

صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية ، مؤكداً أن إطلاق الصورايخ هو انتهاك صارخ للقانون الدولي

وتحد صريح للقرارات الأممية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي”.

وطالب رئيس البرلمان العربي بوقف الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي التي تستهدف المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية إيرانية.

abdulslam

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