البرلمان العربي يدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه المملكة

أدان البرلمان العربي بشده إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية بإتجاه المملكة العربية السعودية .

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له اليوم ” ندين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية

صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية ، مؤكداً أن إطلاق الصورايخ هو انتهاك صارخ للقانون الدولي

وتحد صريح للقرارات الأممية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي”.

وطالب رئيس البرلمان العربي بوقف الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي التي تستهدف المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية إيرانية.