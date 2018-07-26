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البرلمان العربي يدين استهداف الحوثي لناقلات النفط في البحر الأحمر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ذو القعدة / 1439 هـ      26 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال في بيان له اليوم إن استهداف ناقلات النفط من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية في البحر الأحمر يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم، ومحاسبة جماعة الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها.

وكان رئيس البرلمان العربي قد دعا مؤخرًا الأمم المتحدة لإتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية لقيامها بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.

ibrahim

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