البرلمان العربي يدين جريمة قتل المتظاهرين الفلسطينيين في غزة

دان البرلمان العربي بشدة القمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المظاهرات التي انطلقت في قطاع غزة لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض؛ مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وعدّ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له اليوم، هذه الجريمة الوحشية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري؛ لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الجرائم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت الانتباه إلى أن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لا تزال مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.

وأكد السلمي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب الفلسطيني، في سبيل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واتخاذ الخطوات العملية التي تضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، أمام مسؤولياته الحقيقية للتصدي لهذه الجرائم الوحشية التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.