البرلمان العربي يشيد باستعدادات المملكة لاستقبال موسم الحج

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بإتمام المملكة العربية السعودية استعداداتها واستقبالها لموسم حج هذا العام.

وأكد السلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة دائمًا على قدر مسؤولية هذا الحدث الكبير

وهو تنظيم وتسهيل وتيسير الحج لملايين ضيوف الرحمن.

وقال “إنها مسؤولية كبيرة وعظيمة تتشرف المملكة بالقيام بها على أكمل وجه”.

وأضاف “أن البرلمان العربي يثمن عاليًا الأعمال والجهود التي تبذلها المملكة لتيسير مشاعر الحج” مبرزًا التميز الذي تشهده استعدادات المملكة للحج والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن في كل عام عن سابقه.