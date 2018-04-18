البرلمان العربي يطالب بلجنة تحقيق دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية لسجون القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للاطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات التي تنتهجها بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام أن مواصلة إسرائيل احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيون، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصرعلى شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز يُعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب السلمي الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسؤولياتها وتسمية الجرائم التي تنتهجها القوى القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الأسرى الفلسطينيين باسمها الحقيقي كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة دولية ناجزة ،مشددا على ضرورة إلزامها بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجونها خاصةً النساء والأطفال ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم، وإنهاء الاحتلال البغيض وإحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.