البرلمان العربي يُدين جرائم القتل بالغازات السامة في الغوطة الشرقية

دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الجرائم المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في الغوطة الشرقية، بالقصف البشع بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وما أسفر عنه من مقتل وإصابة مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقال في بيان صدر اليوم (الاثنين): «إن جرائم القتل التي تحدث في الغوطة الشرقية تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ندينها ونستنكرها بشدة ولا يمكن تبريرها».

وطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة الاجتماع الفوري لبحث الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية، واتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لحماية المدنيين السوريين من القصف اليومي المستمر بالطائرات والبراميل المتفجرة والغازات السامة، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والقيام بدوره الحقيقي والإنساني لوقف هذه الجرائم المستمرة.

وجدد رئيس البرلمان العربي مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي السورية كافة، وسحب القوات المسلحة للدول المتدخلة في الشأن السوري، وإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية، وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين لمحكمة الجنايات الدولية.