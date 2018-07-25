البريه يعزز صفوف العدالة

الدمام-حمودالزهراني

أتمت إدارة نادي العدالة التعاقد مع المدافع مرتضى البريه من مواليد 1990م والذي سبق له أن مثل فريق نادي الخليج بالإعارة وصعد معه إلى الدوري الممتاز وذلك موسم 2014م، كما لعب مع فريق نادي الاتفاق لموسمين، وأخيرًا لعب مع فريق نادي الوطني.

يذكر أن التوقيع تم بحضور مدير الاحتراف بالنادي الأستاذ نصر الله الحاجي أحمد، و وكيل اللاعبين حسن العمراني.

ويعتبر البريه سادس صفقة تبرمها إدارة النادي مع لاعب سعودي دعمًا للفريق للمشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.