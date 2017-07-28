البشري لـ(البلاد): انطلاقة بطولة عسفان الأولى لكرة القدم اليوم

البلاد – هليل المزيني

تنطلق مساء اليوم فعاليات بطولة عسفان الأولى لكرة القدم، والتي تضم(24) فريقا، تعتبر من أشهر فرق جدة، ومكة، وعسفان، وغران، وكلية، وثول، وذهبان، وقراها. بحضور الشيخ مشعل بن عبدالمجيد بن حمادي، ورئيس بلدية عسفان المهندس عمر العصيمي، وعدد من مشاهير كرة القدم بالمنطقة، وبعض من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى جماهير الفرق المشاركة، وعشاق كرة القدم وذلك على ستاد المحافظة، المنشأ حديثا، والذي يتسع لأكثر من(5000) متفرج.

أوضح ذلك لـ”البلاد” الزميل سامي البشري رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، وأوضح البشري، أن الفرق المشاركة هي: الأمل، سلامة الجامعة، راء سين، شباب كلية، الهجرة،المنار، الزعيم، أبطال السهم، الخليج، شباب الروابي، الشعلة، الغيث، العميد، الفيصل، الصقور، التحدي، فرسان رابغ، الأواكس، السد، النيل، العبري، التسامح، إشبيلية، وجدعاني. وتم مساء أمس، سحب قرعة البطولة بحضور رؤساء الفرق ، وتم تقسيم الفرق على 6 مجموعات؛ بحيث يتأهل الأول والثاني، من كل مجموعة ،وأفضل 4 ثوالث ويلعب بعد ذلك دوري الـ (16)، ثم الـ (8 ) والنصف نهائي، والنهائي. والمجموعات هي:

الأولى:الأمل ـ سلامة الجامعة ـ راء سين ـ شباب كلية.

المجموعة الثانية: الهجرة ـ المنار ـ الزعيم ـ أبطال السهم.

المجموعة الثالثة: الخليج ـ شباب الروابي ـ الشعلة ـ الغيث.

المجموعة الرابعة: العميد ـ الفيصل ـ الصقور ـ التحدي.

المجموعة الخامسة: فرسان رابغ ـ الأواكس ـ السد ـ النيل.

المجموعة السادسة: العبري ـ التسامح ـ إشبيلية ـ جدعاني.

وقد صدرت الموافقة على إقامة البطولة، من هيئة الرياضة، وإمارة مكة المكرمة، ومحافظة الجموم، بجهود ودعم المهتمين بالشأن الرياضي، ومؤازرتهم.

ونود أن نشكر جميع الرعاة؛ لما قدموه لنا؛ من أجل إنجاح هذه البطولة، وفي مقدمتهم بلدية عسفان.

ويمكن متابعة أخبار البطولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التالية:

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