البشير يعين أول رئيس وزراء للسودان منذ 28 عاما

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دبي- سي ان ان

عين الرئيس السوداني عمر البشير، أول رئيس وزراء في عهده منذ وصوله إلى السلطة عام 1989، واختار البشير نائبه الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح لشغل هذا المنصب الذي كان آخر من يتولاه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.

وأجاز البرلمان السوداني، في ديسمبر، تعديلا دستوريا يستحدث منصب رئيس وزراء لكنه أبقى حق تشكيل الحكومة وإعفاء وزراء بيد الرئيس، وذلك بعد حوالي 28 عاما من إلغاء هذا المنصب منذ أن وصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري، وكان صالح بين الضباط الذين شاركوا البشير في الانقلاب.

وأدى صالح القسم أمام البشير، الخميس، بالقصر الجمهوري، لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني القادمة بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأقر الرئيس السوداني عمر البشير بـ”صعوبة تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للأعداد الكبيرة للقوى السياسية والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني.

وقال البشير في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري في الخرطوم: “تركوا لي فرصة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي مسؤولية كبيرة”…”العملية ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة، وسنعبر بسلاسة وتوافق تام إلى الوفاق التام، لأن الهدف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.