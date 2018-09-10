البشير يحل حكومة الوفاق الوطني في السودان

قرر الرئيس السوداني عمر البشير ، حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وشملت هذه الإجراءات تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 .

وأضاف البشير بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” خلال اجتماعه باللجنة مساء اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه.

وقال “أننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق”.

وأكد الرئيس السوداني أن هذه الخطوة التي استوجبها خفض الانفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل.