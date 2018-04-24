البصل يتفوق على الشوكولاتة

جدة ــ وكالات

توصلت دراسة بريطانية لقائمة غذائية، تضم أكثر المأكولات التي تمنح الإنسان السعادة والسرور، وأسعارها منخفضة

وأكدت نتائج الدراسة أن البصل هو أكثر المأكولات المسؤولة عن السعادة، يليه الجزر والفول والموز والبطاطا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي إكسبريس” أجريت الدراسة على 100 من السلع الغذائية الأساسية، وتصدر البصل رغبات المبحوثين في قائمة المأكولات اللذيذة، التي تجلب السعادة، مثل الشوكولا والبطاطس والكعك، حيث تبددت هنا الأسطورة القائلة، بأن الشوكولاتة هي سر السعادة.

وفي سياق متصل، كشف بحث طبي جديد، أجراه علماء في سويسرا، عن مركب طبيعي في البصل ذات فاعلية كبيرة في تقوية العظام، وتقليل خطر إصابتها بالترقق، والهشاشة ، خصوصاً عند المسنات، الأكثر عرضة للإصابة.