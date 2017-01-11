البصمة شرط للاستفادة من خدمات الجوازات

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الرياض – واس

أوضح نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي أن أصحاب العمل والمقيمين ومرافقيهم لن يتمكنوا من إكمال إجراءاتهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم من خلال إدارات الجوازات وخدمات الجوازات الإلكترونية والخدمات المقدمة عبر منافذ المملكة الدولية والخدمات الحكومية الأخرى إلا بعد تسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي ، داعياً جميع أصحاب العمل وأرباب الأسر من المقيمين إلى سرعة تسجيل بصماتهم للذين لم يسبق لهم تسجيلها وذلك لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم .

وأكد اللواء الحويفي أن المديرية العامة للجوازات دعت كافة المقيمين في المملكة ممن لم يقوموا بتسجيل بصماتهم ، لتسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” لهم ولمرافقيهم ممن بلغ عمره ست سنوات فما فوق ، ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة لهم .

وأشار اللواء الحويفي إلى أن المديرية العامة للجوازات قامت بتجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ووفرت لها جميع الاحتياجات من الأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان إنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة وتقديم أفضل الخدمات لهم مشيراً إلى أن الجوازات قد خصصت بريداً للتواصل الإلكتروني : ( [email protected] ) للرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات ، وللاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية ( البصمة ) من خلال زيارة الموقع الرسمي : ( www.gdp.gov.sa ) .