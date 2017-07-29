البطالة بين السعوديين12.7 %

جدة – البلاد

أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2017 من واقع السجلات الادارية، أن جملة عدد المشتغلين في المملكة بلغت 13.89 مليون فرد، يمثل الذكور منهم 11.88 مليون فرد ما نسبته 86% من إجمالي المشتغلين، ويمثل الإناث منهم 2.01 مليون بنسبة 14 %.

ووفقاً لبيانات الهيئة فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.85 مليون عامل ما يمثل 78% من إجمالي المشتغلين ، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.04 مليون فرد، وهو ما يمثل 22 % من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالمملكة في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، ﺒ 10.3 مليون عامل ما يمثل 74% من إجمالي المشتغلين، ثم الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ﺒ 9 %، فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 17 % من الإجمالي.

وأظهرت النتائج من واقع مسح القوى العاملة للربع الأول 2017 أن معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ 5.8 % ارتفاعا من 5.6 % خلال الربع الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 3.2 % وبين الإناث 20.3 %. كما أظهرت نتائج المسح ان معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.7% مقارنة بـ 12.3% بنهاية الربع الرابع 2016، وبلغ المعدل بين السعوديين الذكور 7.2 % وبين الإناث 33%.

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