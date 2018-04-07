البطران يوقع (دانة) في معرض البحرين الدولي

الدمام- حمودالزهراني

وقع القاص السعودي حسن البطران، مجموعته القصصية (دانة) الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة إبداع عربي- وذلك في جناح الهيئة في معرض البحرين الدولي للكتاب . وتقع المجموعة في سبعين صفحة من القطع المتوسط ، وتحتوى على أكثر من مئة نص قصصي.

من جهة أخرى كرم ملتقى البحرين الدولي للتطوع الإعلامي الثاني، الذي عقد مؤخرا، البطران؛ نظير مساهمته في الإعلام التطوعي عربياً، وذلك بحضور أمين عام المجلس العربي الإفريقي الدكتور عوض حسن ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للعمل التطوعي عبد العزيز السندي وسيدة الأعمال حنان الحادي.