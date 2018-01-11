البطلات المصريات يسيطرن على بطولة الاسكواش بالرياض

الرياض- البلاد

واصلت اللاعبات المصريات تألقهن ببطولة السيدات الدولية المقامة لأول مرة بالمملكة،وصعدت الثنائى رنيم الوليلى، ونور الطيب للدور قبل النهائى للبطولة، لتلحقا بزميلتيهما نوران جوهر، ونور الشربينى لتسيطر المصريات على البطولة بالكامل .

وقد حققت رنيم الوليلى فوزا صعبا على الإنجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3-2 ، فى الوقت الذى حققت نور الطيب فوزا قويا على الماليزية نيكول دافيد بنتيجة 3-0 ، ليصبح نصف نهائى البطولة مصريا خالصا .

وكانت نوران جوهر قد فازت على النيوزلندية جويل كينج بثلاثة أشواط للا شيء، وبنفس النتيجة فازت نور الشربينى على ديبكا باليكال، لتتأهلا سويا للدور قبل النهائى.