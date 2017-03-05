( البلاد) تدعم الجمعية الاجتماعية بجدة بصفحة أسبوعية

شارك عبر واتساب

وقع مدير عام مؤسسة البلاد للصحافة والنشر الأستاذ عبدالحفيظ عبدالعزيز قاري مع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية بجدة الأستاذ عصام عبدالله أبو زناده اتفاقية تعاون استراتيجي بين (البلاد) والجمعية.

تخصص بموجبها صحيفة “البلاد” صفحة أسبوعية يتم إعدادها بالتعاون مع الجمعية لإيصال رسالتها النبيلة والتعريف بأهدافها للارتقاء بالمواضيع الاجتماعية والثقافية والتعريف بالعادات والتقاليد الجداوية وتسليط الضوء والاهتمام بالمنطقة التاريخية وهمومها والمشاريع القائمة فيها وما يتيح الفرصة لاستكشاف وإبراز مواهب الشباب والتطلعات للشأن العام لمدينة جدة. اضافة إلى الحملات الترويجية والإعلانية للجمعية.

الجدير بالذكر بأن مؤسسة البلاد بجانب إصدارها لأول الصحف السعودية بمسمى صوت الحجاز في 27 /11/ 1350هـ الموافق 4/4/ 1932م وتطورها بتغيير اسمها لـ (البلاد السعودية) ثم (البلاد) واتصافها بالرمز الصحيفة الأولى في المملكة لتوثيق سجلاتها لمسيرة تطور المملكة منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله ونشرها دون غيرها من الصحف السعودية للأمر الملكي الكريم بتوحيد المملكة العربية السعودية.

انفردت على مستوى المملكة والعالم العربي منذ بداية شهر يناير 2017 بتحويل صحيفة (البلاد) الورقية إلى صحيفة متفاعلة وذكية بتطويرها واستخدامها لتقنيات تكنولوجية حولت pdf الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى منصة متفاعلة ومتجددة باحتوائها على صور متعددة وحركية ومقاطع فيديو بالصوت والصورة تتيح للقارئ الحصول والاطلاع على مزيد من المعلومات عن الخبر والحدث المنشور وسيتم استخدامها لدعم نشاطات الجمعية ولتجديد سبل التعاطي الصحفي مع عبق الأصالة والتاريخ لمدينة جدة بمفاهيم نوعية حديثة ومتجددة.