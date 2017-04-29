(البلاد) تكشف ملابسات اعتداء مالكة مدرسة أهلية على أمهات طالبات

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جدة – ليلى باعطية

أحالت شرطة محافظة جدة قضية إعتداء مالكة مدرسة أهلية على أمهات طالبات ، إلي هيئة التحقيق والادعاء العام.

واتهمت أمهات طالبات، مالكة المدرسة بمركز السامر التابع لمحافظة جدة، بالاعتداء على بناتهن وتعرضهن للضرب مما تسبب لهن باصابات.

وعلمت (البلاد) أن واقعة الاعتداء أدت إلي طرد إدارية بذات المدرسة بعدما تدخلت لفض العراك الذي نشب بين المالكة والأمهات.

وأوضحت الإدارية ،تحتفظ (البلاد) بإسمها، أنه في يوم الثلاثاء الماضي تم طردها من قبل مالكة المدرسة إلى الشارع بدون عباءة مع إدارية أخرى تم سحبها من شعرها.

وقالت إن المالكة “قامت بشتمهما بسبب عراكٍ بينها وبين إحدى الأمهات التي جاءت لأخذ ملف إبنتها التي تدرس بالمدرسة لنقلها لمدرسة أخرى، كون هذه المدرسة لم ترصد الدرجات في نظام “نور” منذ 5 أشهر لسحب وزارة التعليم “اليوزر” من المدرسة لوجود شكاوى وقضايا كثيرة من معلمات تم طردهم سابقاً”. وأضافت :” في يوم الخميس ذهبت إلى المدرسة لأخذ مستحقاتي، فرأيت المالكة تقوم بطرد المشرفات والإداريات المتواجدات من قبل الوزارة، وخرجت إلى خارج المدرسة وقامت بطرد الحارس وأولياء الأمور الذين تواجدوا حينها لأخذ بناتهم”. وقال شاهد عيان لـ (البلاد): لا أعرف سبب المشكلة، لكن خلال تواجدي بالموقع لتسليم طلبية رأيت ردّة فعل المديرة، فقد خرجت إلى الشارع بدون عباءة وقد تملكتها حالة من الغضب والصراخ على كل المتواجدين بالخارج، وعندما رأيت دورية الشرطة وصلت ذهبت”.

وفي السياق أوضحت إدارة تعليم جدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم توزيع طالبات المدرسة على المدارس المجاورة لها لعدم كفاءتها الإدارية، كما تم الرفع إلى الوزارة لإغلاقها.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي أن مركز السامر بشرطة محافظة جدة باشر بتاريخ 29 /7 /1438هـ قضية اتهام أمهات 6 من الطالبات لمالكة مدرسة أهلية لقيامها بالاعتداء عليهن بسبب خلاف نتج عنه إصابات طفيفة، ليتم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.