(البلاد ) تنشر التغييرات المحتملة على أسعار الكهرباء في 2017 م

شارك عبر واتساب

جدة ـــ البلاد

نشر حساب “رؤية السعودية 2030” ، إنفوغرافيك يبين التكلفة الجديدة للكهرباء، المتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة من عام 2017 ، والتي يسبقها دعم المواطنين عبر حساب المواطن.

واستعرض الحساب رسماً توضيحياً للتغيرات المحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط الكهرباء بالسعر المرجعي؛ بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

ونشر الحساب أرقاما توضيحية للفاتورة الافتراضية قبل التعديل واُخرى بعد التعديل، حيث سترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك الكهرباء بقيمة 100 ريال شهريا حالياً إلى 380 ريالا ، فيما ترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك حاليا الكهرباء بقيمة 200 ريال إلى 570 ريالاً.

وترتفع قيمة فاتورة من يدفع حاليا 400 ريال ‘لى 855 ريالاً، وفاتورة 600 ريال الى 1045 ريالاً.

يشار إلى أنه وقبل تعديل أسعار الكهرباء والطاقة سيتم البدء في صرف الدعم للمواطنين؛ حيث تقرر أن يتم احتساب البدل بناء على الأثر المباشر، وغير المباشر لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وبناء على الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.

ويستند صرف البدل للأسر على مبدأ العدالة؛ لذا ستكون قيمة البدل غير ثابتة؛ حيث ستتم مراجعة قيمة البدل بشكل دوري لتعكس التغييرات في أسعار الطاقة أو أي إصلاحات أخرى قد تؤدي إلى زيادة العبء على الأسر؛ حيث ترتفع قيمة البدل كلما ارتفعت الأسعار.