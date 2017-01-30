(البلاد ) .. تنشر التفاصيل الكاملة لعملية التسجيل في حساب المواطن

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جدة ــ البلاد

بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق برنامج حساب المواطن، الذي يعتمد على منح الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل مبالغ مالية بشكل مباشر، مازال غموض تفاصيل البرنامج سبباً في الشائعات، وتضارب المعلومات حوله بشكل كبير.

ومنذ الكشف عن البرنامج، الذي قد يمس أكثر من مليون أسرة سعودية، يسيطر البحث عن تفاصيله على اهتمامات المواطنين، في شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية الحكومية، وما تنشره وسائل الإعلام.

غياب المعلومة

ومع غياب التفاصيل الرسمية عن البرنامج، لم يجد السعوديون ما يكفيهم من معلومات حتى الآن حول البرنامج.

وتكشف طبيعة الأسئلة الكثيرة التي يوجهها المواطنون لحساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموقع “تويتر”، وحسابات حكومية أخرى معنية بالبرنامج، تعطش السعوديين لمعرفة تفاصيل برنامج؛ يتطلعون لأن يساعدهم في الأعباء المالية المتزايدة التي يواجهونها.

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وقد أعلنت وزارة العمل بدء تدشين بوابة حساب المواطن الأربعاء المقبل، وأوضحت عبر فيديو نشرته عن حساب المواطن، خطوات التسجيل في البرنامج، وشرح الفيديو طريقة التسجيل خطوة بخطوة، حيث ستتم عملية التسجيل على ست مراحل.

وتشمل مراحل التسجيل: بقيام المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، سترسل رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل، يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور، يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل، وتقديم البيانات التالية: (البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الدخل والتابعين، بيانات الأصول، البيانات البنكية).

وبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة، يتم تقديم طلب التسجيل ليتم دراسته لاحقا، وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة، فيما ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب، وسيتم إشعار المسجل برسائل نصية بموعد إرفاقها.

من المؤهل للتسجيل

وستكون عملية تسجيل المواطنين في “حساب المواطن” مفتوحة على مدار 24 ساعة يومياً، والفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير أجنبي ، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج، أو الأنثى غير المتزوجة،

ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

وستكون البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، ويستطيع كل من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، كما أن المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة، وهو من سيحصل على البدل، ويتم اضافة الأبناء والزوجة كتابعين، ولا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية أو نوع الوظيفة، وستكون الفئة المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ولا يلزم المتزوج إثبات.

وأكد حساب المواطن أنه ومراعاة للمستفيدين تم تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق؛ ليتسنى لهم توفيرها والتي يمكن التعرف عليها خلال عملية التسجيل، واكد حساب المواطن في وقت سابق بأن البرنامج لن يؤثر على مستحقي حافز أو على مستحقي الضمان.

لجان حكومية

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، فإن لجنة حكومية مكونة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، ستتولى تحديد سياسات الدعم الخاصة ببرنامج حساب المواطن، وتحديد أهلية الاستحقاق ومعايير تحديد مقداره، مؤكدا أن احتساب قيمة الدعم سيتم على أساس الدخل الشهري للأسرة، وليس قيمة الراتب.

وأكد الوزير الجهوزية التقنية الكاملة لإطلاق البرنامج لاستقبال طلبات الإعانة المترتبة على إصلاحات أسعار الطاقة، وتم تدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج التي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج، حيث سيكون هناك مركز اتصال مكونا من 600 موظفة سعودية للإجابة عن جميع استفسارات المواطنين يعملن 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكون من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قبل 73 مهندساً من شركة علم لأمن المعلومات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وستشرع اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج في وضع السياسات الخاصة بالدعم خلال فترة الأربع أشهر المقبلة على ضوء الطلبات التي تم تسجيلها في البوابة، من خلال تحليل ودراسة البيانات المدخلة من قبلها وبعدها يتحدد المبلغ المدخل، على أن تنتهي من الدراسة قبل الأول من مايو، ويتم رفعها إلى المقام السامي، وسيخضع حساب المواطن إلى مراجعة دورية ربع سنوية، للنظر في سياسات الدعم التي ستكون مرتبطة بتقلبات أسواق النفط بشكل أساسي، ومتغيرة على أساس التضخم في الأسعار، ومتغيرات أسعار النفط والطاقة، حيث سيكون هناك مراجعة ربع سنوية شاملة لأسعار الطاقة والمبالغ التي تدخل للحساب.

استعداد

واستبعدت قواعد برنامج حساب المواطن فئة البدون من التسجيل، لعدم حملهم وثائق ثبوتية، فيما يحق لذوي الاحتياجات الخاصة التسجيل الكامل بالحساب، حسب ما أكده المشرف على برنامج حساب المواطن ماجد العصيمي

وأرجع العصيمي استبعاد البدون إلى أن البرنامج يستهدف الأسر السعودية والأفراد المستقلين وحاملي بطاقات التنقل والأم السعودية المتزوجة بأجنبي، في الوقت الذي سمح فيه لذوي الاحتياجات الخاصة الذين تصرف لهم معونة مالية أو شهرية عبر مراكز التأهيل الشامل؛ بالتسجيل في البرنامج والاستفادة من البدل.