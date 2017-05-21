“البلاد” تنشر مقتطفات من خطاب “ترمب” في القمة الإسلامية الأميركية
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فقرات من خطاب ترمب في القمة الإسلامية الأميركية: توحيد الجهود الطريق الوحيد لمحاربة الإرهاب
خطاب ترمب: ذبح الأبرياء باسم الدين إهانة لكل المؤمنين
خطاب ترمب: يجب على الجميع تحمل دورهم في عبء محاربة الإرهاب
خطاب ترمب: مستعدون للوقوف معكم للبحث عن مصالح وأمن مشتركة
خطاب ترمب: لا يجب على دول المنطقة انتظار أن نهزم عدوهم عوضا عنهم
خطاب ترمب: على دول الشرق الأوسط أن تقرر مستقبلها بنفسها
خطاب ترمب: الحرب ليست بين الأديان بل بين الخير والشر
خطاب ترمب: الحرب على الإرهاب ليست حربا بين الديانات
خطاب ترمب: الشراكة الأميركية ستطور الأمن عبر نشر الاستقرار
خطاب ترمب: نهدف لإقامة تحالف يقضي على التطرف تماما
الوسوم:قمة الرياض
التصنيف: محليات
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