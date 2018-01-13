“البلديات” ترفع عدد مبانيها المملوكة إلى 1751 مبنى

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن ارتفاع عدد المباني المملوكة للوزارة إلى (1751) مبنى

فيما انخفض عدد المباني المستأجرة إلى (219) مبنى بقيمة إيجارية قدرها (22.496.056) ريالاً

وبنسبة انخفاض بلغت 22.6% لعدد المباني، وبنسبة 40.3% للقيمة الإيجارية للعام المالي السابق .

وتنحصر استخدامات المباني المستأجرة حتى الأن والبالغ عددها 219 مبنى في 96 مبنى رئيسي

و76 مبنى فرعي، و6 كراجات و3 مستودعات، و38 مبنى متنوع للخدمات الأخرى .

وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على الاستغناء عن هذه المباني بأخرى مملوكة لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي.

يذكر أن القطاع البلدي يضم 285 جهازا بلديا، على مستوى المملكة منها 16 أمانة رئيسية و269 بلدية تابعة للأمانات فضلاً عن ديوان الوزارة بمدينة الرياض.