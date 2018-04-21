” البلدية والقروية ” تصدر الاشتراطات لـ”عرض الأفلام في دور السينما”

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات البلدية والفنية لـ”عرض الأفلام في دور السينما” ضمن اللائحة التنفيذية لترخيص دور العرض السينمائي المستقلة أو الملحقة بالمجمعات التجارية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

ووجهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من توفر الاشتراطات البلدية والفنية قبل الترخيص لـ”عرض الأفلام في دور السينما”.

وحددت الوزارة متطلبات تتعلق بالموقع حيث يجب في الترخيص لدور العرض المرئي (السينما) المستقلة أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني للمدن ومخصصا للاستخدام التجاري وعلى شارعين أحدهما تجاري، أن يكون الموقع بعيداً عن محطات الوقود، وأماكن بيع الغاز أو أي منشأة قد تنتج عنها خطورة بمسافة لا تقل عن (100) متر، أن يكون الموقع بعيداً عن المجمعات التجارية والمصانع والمدارس وقصور الأفراح بمسافة لا تقل عن (100) متر، أن يكون بين دار العرض المرئي المستقلة وأخرى مستقلة نطاق خدمة دائري لا يقل نصف قطره عن (1500) متر، وأن تكون حركة الدخول والخروج من جهة الشارع التجاري فقط ولا يسمح بعمل مداخل أو مخارج عند تقاطعات الشوارع وألّا تقل المسافة بين ركن الموقع عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35) متر لمنع التسبب في إعاقة المرور عند التقاطع وذلك على أن يتم توفير مواقف سيارات لمرتادي دار العرض المستقلة بواقع (موقف سيارة واحد لكل 3 مقاعد داخل قاعات عرض الأفلام في دور السينما المستقلة وتخصيص مواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع 5% من المواقف العامة وبحد أدنى موقفين على أن تكون قريبة من مداخل دار العرض مع تمييز مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بالشعار الخاص بهم.

وبشأن موقع لدور العرض المرئي (السينما) الملحقة بالمجمعات التجارية اشترطت الوزارة أن يكون الدخول والخروج لدار العرض المرئي الملحقة بالمجمعات التجارية من خلال مداخل ومخارج المجمع التجاري وتكون المنطقة الخاصة بالدار بالقرب من إحدى البوابات الرئيسية للمجمع التجاري، وعند إلحاق دار العرض المرئي بمجمع تجاري قائم قبل صدور هذه اللائحة فيتم إضافة مواقف السيارات على مواقف المجمع التجاري بعدد (موقف سيارة واحد لكل 5 مقاعد بدار العرض المرئي (السينما) الملحقة به، أما في حالة أن المجمع التجاري غير قائم وتقدم بطلب رخصة إنشاء مجمع تجاري وملحق به دار عرض مرئي فيجب أن يوفر مواقف لدار العرض المرئي الملحقة من ضمن مواقف المجمع بعدد (موقف سيارة واحد لكل 3 مقاعد بدار العرض المرئي (السينما) الملحقة به.

وحددت الوزارة شروط وأحكام عامة للحصول على الترخيص البلدي بحيث لا يسمح بإقامة سكن للعاملين داخل دار العرض المرئي سواء المستقلة أو الملحقة بالمجمعات التجارية، لا يسمح باستخدام دور القبو لأغراض النشاطات التجارية أو الترفيهية أو كمستودعات وإنما يستخدم القبو كمواقف للسيارات فقط، عدم السماح باستخدام الشوارع الجانبية والخلفية كمواقف لسيارات مرتادي دار العرض المرئي أو العاملين فيه، مع مراعاة الاشتراطات الفنية الصادرة عن الوزارة بما فيها الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين، والاشتراطات الفنية لمواقف السيارات واللوحات الدعائية والإعلانية، والعزل الحراري ودليل تدقيق المخططات الهندسية للمباني السكنية والتجارية، كما اشترطت الوزارة أن تكون منافذ بيع التذاكر وأي نشاط تجاري آخر ملحق بدار العرض المرئي المستقلة داخل مبنى دار العرض وأن لا يتم وضع فتحات للبيع على الشوارع المحيطة أو في مواقف السيارات ، وأن تكون منافذ بيع التذاكر والمشروبات والوجبات الخفيفة في المكان المخصص (بهو) لموقع دار العرض المرئي الملحقة بالمجمعات التجارية.

وحول الاشتراطات والمتطلبات الفنية شددت وزارة البلدية والقروية على وضع دور العرض المرئي الملحقة بالمجمعات التجارية في أحد الأدوار الأساسية وأن لا يستحدث لها دور مستقل يكون مخالفا لاشتراطات البناء في المنطقة، وتخصيص أماكن للصلاة في دور العرض المرئي المستقلة تتناسب مع حجمها يخصص قسم منفصل منها للنساء مع توفير أماكن وضوء مناسبة ومنفصلة للرجال والنساء لدور العرض المرئي الملحقة بالمجمعات التجارية تستخدم نفس المصليات الموجودة في المجمع مع مراعاة زيادة العدد الذي ستحدثه دار العرض المرئي، وأن تكون مصاعد الخدمات مستقلة عن المصاعد التي يستخدمها رواد دور العرض المرئي المستقلة والملحقة بالمجمعات التجارية، توفير عدد منفصل من دورات المياه داخل دور العرض المرئي المستقلة للرجال والنساء بمعدل دورة مياه لكل (500) متر مربع من المساحة المبنية وبحد أدنى (2) دورة للرجال ومثلها للنساء، أن يخصص في كل قاعة وضمن صف المقاعد الأقرب لمدخل القاعة فراغ بعدد (2) مقعد لكراسي ذوي الاحتياجات الخاصة المتحركة.

كما تتضمن الضوابط والمعايير البلدية والفنية ضوابط وأحكام إضافة أنشطة تجارية، وأحكام عامة علاوة على اشتراطات تتعلق بإجراءات الترخيص، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمان والسلامة عند الترخيص بإنشاء دور العرض السينمائي.

ويأتي إصدار هذه الاشتراطات البلدية والفنية في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة والعمل على زيادة الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وبناء وتشييد، وتحسين الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات وأتمتتها.

وتهدف الوزارة من خلال إعداد وإصدار هذه الاشتراطات إلى مساعدة الأجهزة الفنية في الأمانات والبلدية لتحديد المتطلبات الأساسية لمشاريع دور العرض السينمائي وفق أسس علمية سليمة يتم التقيد بها وتطبيقها عند دراسة طلبات إصدار تراخيص لإقامة مشروعات دور العرض السينمائي، كما تهدف إلى إحاطة المستثمرين في هذا المجال بالحد الأدنى من الاشتراطات الفنية والبلدية المطلوبة قبل البدء في إنشاء هذه الدور.