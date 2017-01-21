البلوي : لا فرق بين لاعبي الأول والممتاز
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جدة – أحمد الياس
قال اللاعب نايف البلوي لاعب فريق الشعلة بعد خسارة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الدور (32) بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين: الحمدالله على كل حال نحن لعبنا مباراة كبيرة كذلك الفريق الأهلاوي لعب وهو معزز بالأرض والجمهور، وفي الأخير فريق الأهلي وفق، واستطاع الفوز في الرمق الأخير،فتهانينا له،
وأضاف:” اللاعبون السعوديون في أندية الممتاز والدرجة الأولى كلهم سواء. لايوجد فرق بينهم. الفرق فقط في اللاعبين الأجانب، وبخصوص خسارتنا أنا بصراحة لا أعلم لماذا يعطي الحكم خمس دقائق وقتا بدل ضائع”.
التصنيف: الرياضة
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