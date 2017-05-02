البنتاغون : مقتل 352 مدنيا بالغارات الأمريكية على داعش

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واشنطن -رويترز

قال الجيش الأمريكي في بيان إن ما لا يقل عن 352 مدنيا قتلوا في ضربات قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم اداعش في العراق وسوريا منذ بدء عمليات التحالف في 2014.

وقالت قوة المهام المشتركة في تقييمها الشهري للقتلى المدنيين لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في بيان يوم الأحد إنها لا تزال تعكف على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين.

وأضافت أن 45 مدنيا قتلوا في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2016 ومارس آذار 2017. وذكرت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس آب 2014 إلى الآن ولم يتم الإعلان عنهم من قبل. وشمل التقرير 26 قتيلا في ثلاث ضربات منفصلة في مارس آذار.

والأرقام الرسمية للجيش أقل كثيرا عن أرقام أوردتها جماعات أخرى. وقالت جماعة المراقبة (ايرورز) إن ما يربو على 3000 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وشملت الأرقام التي صدرت يوم الأحد 14 مدنيا قتلوا في مارس آذار في ضربة أدت إلى انفجار ثانوي فضلا عن عشرة مدنيين قتلوا في ضربة على أحد مقرات داعش في نفس الشهر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان “نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين… ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين من هذه الضربات”.