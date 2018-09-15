دولية

البنتاغون يعترض على تحليق قاذفتين روسيتين قرب ألاسكا

كتبه adminaccess_time3 / محرم / 1440 هـ      15 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

اعترض البنتاغون على تحليق قاذفتين روسيتين فوق منطقة دفاعية أميركية، معتبرا أنه لم يتم في إطار مناورات فوستوك-2018 العسكرية الروسية.

ورصدت مقاتلات أميركية قاذفتين روسيتين ليل الأربعاء في المجال الجوي الدولي في غرب ألاسكا، ولحقت بهما حتى خروجهما من المنطقة.

وأوضحت قيادة الأمن الجوي للولايات المتحدة وكندا “نوراد” في بيان أنه تمت مرافقة القاذفتين الاستراتيجيتين من طراز توبوليف تي يو-95 بعد “رصدهما بصريا واعتراضهما” من قبل مقاتلتي أف-22 من ألاسكا.

وتابع البيان أن القاذفتين ظلتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا في أي وقت المجال الجوي الكندي أو الأميركي. وتتولى هذه القيادة الدفاع عن المجالين الجويين لهذين البلدين.

وقال قائد نوراد تيرينس أوشونسي إنه لا يرى الحادث “جزءا مباشرا من (مناورات) فوستوك مع أنه مرتبط بها إلى حد كبير”.

ووقع الحادث خلال أكبر مناورات عسكرية تنظمها روسيا بمشاركة نحو 300 ألف عسكري ومختلف المعدات العسكرية في شرق سيبيريا.

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