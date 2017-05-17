البنك الأهلي يشارك في معرض الابتكار

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جدة ــ البلاد

يشارك البنك الأهلي في فعاليات منتدى الابتكار للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بعنوان: «التمكين الاقتصادي للشباب» الذي يُعقد في فندق هيلتون جدة في الفترة 14-18 مايو 2017م، وذلك بمشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتخطيط ومطوري القطاع الخاص والمعنيين بشؤون التنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية…

وأكد عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي إلى أن مشاركة البنك في معرض الابتكار ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تتيح فرصة قيمة للاطلاع على التجارب المختلفة في الاقتصاد والتنمية، وبالتالي توظيف كل ذلك نحو المساهمة في دعم اقتصادنا الوطني لتحقيق “استراتيجية المملكة ورؤيتها المستقبلية 2030″…

ويأتي ذلك إثر مشاركة البنك بمشروع “ضوابط الاستثمار في الأسهم” في معرض الابتكار، حيث تهدف هذه الضوابط إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية للاستثمار في الأسهم وذلك لمساعدة العاملين في هذا القطاع على الالتزام بالتطبيق الشرعي الصحيح…

وأوضح أن مشاركة البنك الأهلي للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية تأتي انطلاقا من ريادته وتميُّزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المساهمة في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القطاعات نمواً في الصناعة المصرفية…وقد كان للبنك الأهلي الريادة في ابتكار منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية.