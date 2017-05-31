البنك الأهلي يُسوق مشاريع (أهالينا) للأسر المنتجة

جدة ــ البلاد

في إطار التزامه وسعيه لتمكين المرأة السعودية المُنتجة للمساهمة في تحقيق اقتصاد مزدهر تماشياً مع رؤية السعودية 2030، دعم البنك الأهلي ضمن برامج “أهالينا” للأسر المنتجة معرض “المرأة السعودية“ في دورته السادسة تحت مسمى “أهالينا شريك المسؤولية المجتمعية” والذي أقيم مؤخراً في الرياض، وشارك “الأهلي” بجناح كبير ضم فيه العديد من الأسر المنتجة اللاتي استفدن من برامج البنك للمسؤولية المُجتمعية “أهالينا”، حيث يسلط المعرض الضوء على كافة الأمور والمتطلبات التي تهم المرأة السعودية، بهدف إيجاد تجمع تجاري كبير يمثل فرصة سانحه للمرأة السعودية لتلبية رغباتها الثقافية والعلمية والاستثمارية…الجدير بالذكر أن البنك الأهلي نجح خلال العام الماضي في تدريب وتأهيل قرابة 800 سيدة في مُختلف مُدن وقُرى المملكة جميعُهُن من الأسر المُنتجة، مُقدِّماً الحلول التمويلية لعدد 2,171 مستفيدة لتمكينهن من إقامة مشاريعهن الصغيرة، كما تأتي تلك النتائج انطلاقاً من التزام البنك بتمكين مختلف شرائح المجتمع حول المملكة في ظل التحول الجذري الذي أحدثته إستراتيجية “أهالينا” على جودة ونوعية أداء برامج البنك للمسؤولية المجتمعية.

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