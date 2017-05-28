البنك الأهلي يُطلق حملة “أسبوع العروض التمويلية الهائلة”

جدة ــ البلاد

في إطار الخطوات الهادفة لتلبية تطلعات واحتياجات كافة عملائه، أطلق البنك الأهلي مؤخراً أضخم حملة ترويجية في المملكة لكافة منتجات الأفراد التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة بعنوان “أسبوع العروض التمويلية الهائلة” والتي تتيح لعملائه الحاليين وعملاء الرواتب الجدد فرصة الحصول على التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري بمعدل ربح سنوي تنافسي والحصول على تمويل عقاري وتمويل شخصي في نفس الوقت، كما تمنح الحملة بطاقة ائتمانية إسلامية مجانية بالإضافة إلى تخفيض 10% عند استبدال نقاط “لك” على التذاكر والفنادق…حامد فايز رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي أشار إلى أن هذه الحملة تستهدف دعم وتمويل عملائه لمساعدتهم على قضاء متطلباتهم، كما تأتي انطلاقاً من حرص البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، موضحاً أن البنك الأهلي يعتبر رائداً في مجال تمويل الأفراد، مبيناً أن هذه الحملة بدأت من 25 مايو الحالي وتستمر حتى 4 يونيو.

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